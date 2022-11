Één gewonde na steekincident in Haagse Holtenstraat

Depay en Dumfries hoppen in Qatar over horde die Jeroen (64) in achterka­mer­tje ontwierp: ‘succes niet ver­wacht’

Voetbalsterren als Memphis Depay en Denzel Dumfries hoppen er tijdens trainingen in Qatar dagelijks overheen. Een simpele, witte horde, maar wel een die een wereld van verschil kan maken in de prestaties van het Nederlands elftal. Een Haagse fysiotherapeut bouwde het hekje letterlijk in het achterkamertje van zijn praktijk. ‘Aanvankelijk was het geen succes.’

18 november