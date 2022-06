Een gewone bruiloft? Niet voor Roland Verbiest, hij gaat voor een trouwfestival: ‘Terugkeer van de Nach’

We spreken hem op een typisch Haagse plek, Florencia aan de Torenstraat. Het kantoor van zijn Doen evenementen zat ooit in de buurt. Langs de weg staan hoge hekken en andere afzettingen. Dit was ook het eerste wat Verbiest opviel toen hij in de stad terug was. ,,In Kinshasa is het een verkeerschaos, maar dit is waanzinnig! Wie verzint dat?”