Een glansrijke hoofdrol voor heerlijke groenten

Het is meteen gezellig thuis bij foodblogger Andrea en vriend Roel. Buiten woedt een storm met snijdende regen, maar deze etage in het Haagse Bezuidenhout is een oase van rust, licht en vrolijkheid. De uitgebreid gedekte tafel lonkt voor de brunch. Het voorgerechtje ligt al te wachten: een tartaartje met avocado, rivierkreeftjes en mango. Ook zijn er een huisgemaakte focaccia met olijven en rozemarijn, courgettespread met feta en munt, oventomaatjes, een karaf water met citroen en wijnglazen.