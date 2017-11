Een gratis bezoek aan het Prinses van Oranje Concert

Stadspartij bluft groene concurrentie af: 20.000 bomen erbij in Den Haag

17:59 Wie is de grootste bomenvriend van Den Haag? In de strijd op progressief-links toept de Haagse Stadspartij (HSP) concurrenten over met het plan voor 20.000 extra straatbomen. GroenLinks bleef steken op 'slechts' 15.000.