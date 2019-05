Een grotere fan van het Songfestival dan Ruud uit Rijswijk is er niet

VideoHet huis van Ruud Kies uit Rijswijk staat vol met spulletjes van het Eurovisie Songfestival. Elk jaar kijkt hij trouw naar het muziekspektakel, dat dit jaar in Tel Aviv wordt gehouden. Hij hoopt dan ook vurig dat Nederlander Duncan Laurence met zijn nummer Arcade de grote prijs in de wacht weet te slepen. Als Laurence wint, heeft het evenement volgend jaar in Nederland plaats. ,,Dat zou helemaal te gek zijn!’’ De uitzending van de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival, waarin ‘onze’ Duncan optreedt, is vanavond om 21.00 uur.