Een Haagse Fashionweek, daar moet de stekker weer in

Nieuw Reinier Haga Orthope­disch Centrum is ‘van buiten hotel, van binnen zorg’

17:02 Coronatijd of niet, het nieuwe Reinier Haga Orthopedisch Centrum haalt de geplande openingsdatum van 29 juni. Een week later worden de eerste patiënten verwacht in het centrum, dat in zijn soort het beste van het land wil worden.