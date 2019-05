Een halve eeuw in Nederland: 'Spelers van een gezamenlijke geschiedenis’

De Marokkaanse ambassadeur Bellouki noemt ze 'nobele spelers van een gezamenlijke geschiedenis' die zich hebben onderscheiden door 'hun wijsheid en eerbaar gedrag'. Hij is onder de indruk van hun getuigenissen in het boek Een halve eeuw in Nederland. Samensteller van het boek Sahin Yildirim, projectleider bij Atlas Cultureel Centrum in Den Haag, heeft er alles aan gedaan om de pioniers uit de jaren zestig op te sporen.



De mannen worden steeds ouder, een aantal is overleden. ,,Het is een gedeelde geschiedenis met succes en falen. Ik wil beide kanten laten zien: het harde werken, de taal en religie. Maar ook hoe reageerden de werkgevers, de overheid? Het is een collectief boek." Hij schreef het met Ineke van der Valk en Hanina Ajarai



Wat opvalt is dat veel gastarbeiders van het eerste uur hier zijn blijven wonen, met hun zoons, dochters en kleinkinderen. Dat hadden ze niet verwacht toen ze vanaf 1969 het geluk beproefden in het onbekende Nederland. Het zou maar voor een paar jaar zijn. Arbeiders uit Italië, Griekenland, Spanje, Turkije waren hen al voorgegaan.



In mei 1969 sloten Nederland en Marokko een 'wervingsverdrag' waardoor de komst werknemers uit hun land mogelijk werd. Mohamed Bouhayoufi (1940) woonde op het platteland, als oudste van een gezin met zeven kinderen. ,,Het leven was zwaar, maar ook zoet." Hij liep vaak op het veld om de geiten en koeien te hoeden. ,,Al ons eten was biologisch en vers."