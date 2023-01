Een havik tussen de struiken? Dat klopt niet

De havik hield zich al langere tijd in de bosjes op, dus de Dierenambulance kwam een kijkje nemen of het wel goed met hem ging. De vogel liet zich gemakkelijk vangen en bij de standaardcheck leek er niets mis met het dier. Voor de zekerheid werd de havik naar Vogelopvang De Wulp gebracht. Ook daar leek er aan de buitenkant niets met het dier aan de hand, behalve dat hij wat mager was.



De vogel bleef die nacht in de opvang. ‘Helaas is de havik de volgende ochtend overleden’, meldt de Dierenambulance. Medewerkers van Vogelopvang De Wulp denken dat de havik hard tegen iets is aangevlogen en hierdoor inwendig letsel op heeft gelopen.