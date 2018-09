Een heer van stand neemt afscheid van Gerechtshof

Eeuwig Den Haag Er gebeurde in honderd jaar tijd heel wat in de Vogelwijk

20:01 Met een groot festival viert de Vogelwijk zaterdag en zondag het eerste eeuwfeest. Het lijkt zo'n rustige wijk, maar in de afgelopen honderd jaar is er heel wat gebeurd. Een paard in de gang, een SS'er 29 jaar verstopt op zolder en de oprichting van D66.