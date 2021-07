Een hen is een vrouwelijke kip. Ze mogen dan wel academisch zijn maar dit is een nogal domme keuze

Bijna het dubbele opgehaald voor inzame­lings­ac­tie antiquari­aat Colette

20 juli In één maand tijd is er in totaal 38.719 euro opgehaald voor het iconische antiquariaat Colette aan de Reinkenstraat in Den Haag. De actiegroep van Red Colette hoopte 20.000 euro op te halen, maar ontving bijna het dubbele van donateurs.