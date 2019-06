Een herenhuis aan het Voorburgs Westeinde: ‘We zijn gevallen voor het oude karakter’

De twee kwamen in 1984 uit een klein huisje in Delft. ,,Zo groot als de woonkamer hier'', grapt Willemien Alberts. Ze wilden groter, maar konden in Delft niets vinden. Toen zagen ze een beknopte advertentie in een lokale krant. Geen foto of overdreven veel informatie. Toch was hun interesse gewekt. Dat kwam door het oude karakter, de omvang en ook vanwege de prijs. Op de fiets gingen ze erheen. Al snel werd duidelijk waarom het huis zo betaalbaar was. ,,Het was compleet uitgewoond'', herinnert Henk van Hoorn zich. ,,En toch keken we elkaar al vrij snel aan en wisten: dit is het.''