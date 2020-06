Een herontdekking van je eigen leefgebied, ik ben er een hartstochtelijk voorstander van

De aanblik van onze dwergstaat in complete stilte en vooral de menselijke leegte deed mijn Haagse hart pijn. Ik zal de enige niet zijn, hun penningmeester denkt er vast hetzelfde over. Afgelopen week bracht ik een bezoek aan de enige stad ter wereld die coronavrij is gebleven. Wanneer was u er voor het laatst? Nou dan, kom langs. Het is er heerlijk rustig. De schade aan onze regionale economie is becijferd op vele honderden miljoenen. We missen buitenlandse bezoekers - die ook niet meer gaan komen dit jaar. En omdat we zelf niet echt op vakantie naar het buitenland vertrekken rest ons één bestemming: onze eigen regio.