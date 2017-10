Een Hofbadtoren én ruim 300 woningen

Den Haag slaat flink aan het bouwen. Alleen al begin deze maand gaan er ruim 300 woningen in productie. En in Ypenburg bij de Plas van Reef komt straks een woontoren met 156 appartementen.

Grote behoefte heeft Den Haag aan sociale woningen: huurhuizen en appartementen in de prijsklasse tot 710 euro. Jongeren die in Den Haag een eerste (goedkope) huisje zoeken, weten er alles van: de wachtlijst voor die groep is met 3,5 jaar lang, heel lang.

Vandaar dat de bouw van de Tuinen van Morgenstond - een bijzondere naam voor rijen laagbouwflats - met grote geestdrift wordt aangekondigd. In één klap komen er aan de Coevordenstraat/Leggelostraat 243 goedkope flats bij. Het gaat om vijf blokken van vier hoog met twee- en driekamerwoningen van vijftig tot zeventig vierkante meter.

De bouw van De Tuinen begint over ruim een week. Op de Binckhorst wordt dan al gehakt en de getimmerd aan een ander fors woningbouwproject. Daar wordt het oude kantoorgebouw De Binck van Sdu Uitgevers omgetoverd tot een appartementencomplex van negen verdiepingen voor huur (55 flats)en koop (18 flats) in de vrije sector. Op de begane grond komen straks een buurtwinkel en een horecagelegenheid.

Industrieel

De woonflat is nog maar het begin van de ontwikkeling van de industriële wijk tot een bijzonder woon-, werk- en recreatiegebied, zoals Den Haag dat noemt. In de toekomst komen er bij de omgebouwde kantoorkolos nog eens 46 huizen met een tuin en twee appartementencomplexen (in totaal 180 woningen) bij.

De eerste 55 huurwoningen van wooncomplex De Binck gaan eind dit jaar al in de verhuur met prijzen vanaf 750 euro per maand. De koopappartementen gaan zo'n 250.000 euro (voor 70 vierkante meter) of 514.000 (voor 118 vierkante meter kosten.

Bouwen gaan ze nog niet naast de het Hofbad bij de Plas van Reef. Wel wil wethouder Joris Wijsmuller (HSP, stadsontwikkeling) dat daar een woontoren van negentien verdiepingen komt. Zo'n megatoren past in de nieuwe visie dat een groeiende stad op de plekken waar dat kan flink de lucht in gaat.

Bouwlust

Voorheen was het de bedoeling dat er pal naast het Hofbad zeventig appartementen zouden worden gebouwd. De Hofbadtoren krijgt er nu zelfs 156. Allemaal sociaal, ofwel met huren van onder de 710 euro per maand.