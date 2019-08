Een hondenuitlaatterrein is in Den Haag een doodloopgebied

Of je nu van maandag tot vrijdag straten legt of uren staart naar Excelsheets, aan het einde van de week snakken we allemaal naar vrijheid. Daarom gaan we in het weekend graag ‘los’ in de stad. Die behoefte om los te gaan hebben honden ook, maar dan driemaal daags. Slapen en eten zijn niet zo zaligmakend als het lijkt. Daarnaast willen ze elke dag stoeien, markeren en rennen. Als tweebenige los gaan in de stad én weer heel thuis komen is al niet eenvoudig, maar is voor een vierpotige helemaal een klus. Gelukkig heeft de gemeente voor honden een schaars aantal uitrengebieden. Niet zo gek in een drukke stad, maar het is de ligging van de losloopgebieden die verbaast.