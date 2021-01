Een horecazaak beginnen in coronatijd: ‘hopelijk in maart weer open’

Deel jouw nieuwjaars­wens met de stad: ‘Den Haag mag trots op zichzelf zijn’

22 december ,,We zijn anderhalve meter van de eindstreep en aan de horizon schijnt licht. Hou nog even vol, hoe moeilijk dat ook is.” Nachtburgemeester Pat Smith roept Hagenaars op om hun wens voor het nieuwe jaar te delen met de stad in een gloednieuwe ‘Hou Je Haags’-video.