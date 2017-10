Eén huis, 60 kijkers, totale gekte

Geregeld komt het niet eens tot een bezichtiging. ,,Eén keer werd op een dinsdag een woning die wij mooi vonden op Funda geplaatst. Zaterdag zouden we gaan kijken, tijdens een open huis. Maar twee dagen daarvoor is iemand voor de deur gaan staan met een zak cash. Hij bood veel meer dan de vraagprijs, dus hij kreeg het huis. Om moedeloos van te worden.'' Die ene keer dát Liz en Ivar in aanmerking kwamen voor een woning waarop nog niet was geboden, bedankte het Haagse stel vriendelijk. ,,Er bleek een rattenplaag te zijn in dat huis. Ja, we willen dolgraag verhuizen, maar je kunt ook té ver gaan.''



Makelaar Dennis Onstenk van City Agency Den Haag verwacht dat de huizenprijzen de komende tijd verder stijgen. ,,In tegenstelling tot wereldsteden als Milaan, Rome en Londen, waar de prijzen het plafond hebben bereikt en je al gauw 20 procent eigen geld moet inleggen om überhaupt in aanmerking te komen, is in Den Haag nog wel ruimte voor prijsontwikkeling", vertelt hij. ,,Bovendien is kopen nog altijd goedkoper dan huren. Stel dat je voor 1.000 euro per maand een huis huurt, dan ben je voor eenzelfde soort koopwoning zo'n 700 euro aan hypotheek per maand kwijt. Daarmee wil Onstenk niet beweren dat het makkelijk is om in deze tijd aan een koopwoning te kopen die past bij je budget. Integendeel. ,,Woningen worden geregeld overboden, met name op de startersmarkt. Beleggers kopen ze op. In tegenstelling tot veel eind twintigers hebben zij vaak flink wat eigen geld dat ze kunnen investeren. En vervolgens worden ze verhuurd. Als een belegger zijn of haar oog op een portiekwoning of galerijflat heeft laten vallen, maak je als jong stel weinig kans.''



Onstenk bemiddelt met name tussen verkopers en potentiële kopers van woningen in het middensegment (rond de drie ton). Vond je die een paar jaar terug nog met name in wijken als het Statenkwartier, het Zeeheldenkwartier en de Archipelbuurt, inmiddels zijn ook de prijzen van woningen in het Regentessekwartier, Bezuidenhout en het Valkenboskwartier omhoog geschoten naar dat bedrag.