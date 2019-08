CommentaarMag een makelaar klanten adviseren om een huis níet te kopen omdat de buurt niet past bij hun geaardheid of levensovertuiging? Deze week werd duidelijk dat Haagse makelaars homoparen soms buurten ontraden, omdat homoseksualiteit daar niet geaccepteerd is. En moslims krijgen soms te horen dat het huis waar zij belangstelling voor hebben in een wijk staat waar de islam als een bedreiging wordt gezien.

Volgens partijen in de Haagse gemeenteraad gaan deze makelaars te ver. Ze zouden wel iets over de levensduur van de cv-ketel en de ligging van de tuin mogen vertellen, maar niet over de samenstelling van de buurt. Met dat soort adviezen zouden ze de verdeeldheid in Den Haag alleen maar verder stimuleren. Toch is het wél aan makelaars om iets met de samenstelling van een stad te doen. Ze moeten voor een heel redelijke vergoeding mensen aan een passend huis helpen en een goede makelaar houdt daarbij rekening met de levensstijl van zijn klanten. Hij of zij mag daar ook best ver in gaan.

Het is altijd aan de klant om een afweging te maken, maar uitleg over de samenstelling van een buurt is zeker van cruciaal belang. Vooral kopers die een gebied niet goed kennen moeten op een makelaar kunnen vertrouwen. Kopers doen er daarnaast goed aan om ook zelf advies in te winnen.

Leg de uitslag van de laatste verkiezingen naast gegevens over het gemiddeld inkomen in een buurt en combineer dat dan weer met bijvoorbeeld hondenbezit, het aantal sportscholen of het aantal vegetarische restaurants en je weet zo'n beetje waar je aan toe bent.

Een huis kopen is een beetje recherchewerk. Voor het kopen een paar keer door de buurt lopen, liefst als er net toevallig een wijkfeest of andere activiteit gaande is, helpt ook om een beeld te krijgen van de buurt.

Natuurlijk is het slecht dat homoseksualiteit of het dragen van een hoofddoek niet overal geaccepteerd is, maar het is vooral aan de boze politici om daar wat aan te doen. Niet aan makelaars.