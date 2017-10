Een huis vol snufjes voor de hedendaagse senior

Het leven na 'Den Haag'

Marnix Norder (52) nam in 2014 afscheid als wethouder van Den Haag. Het lag misschien voor de hand dat hij daarna lid van de Tweede Kamer of burgemeester zou worden, maar dat gebeurde niet. Hij bleef het bouwen trouw, met kluswoningen als specialisme. ,,Het zit misschien in het bloed.''