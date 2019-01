Een ideaal huwelijk van kasten en knuffels

Anna Walega (37) uit Delft hield van interieurs en vormgeven. Toch deed ze geen creatieve opleiding maar koos ze voor een international business studie en ging daarna aan de slag bij een internationaal bedrijf. Ze had het goed voor elkaar en voelde geen behoefte om het roer om te gooien. Tót haar man op een dag een kast timmerde. ,,Die eerste kast veranderde alles'', zegt Walega.



Ze had in een winkel staan zwijmelen voor een mooie witte buffetkast. Toen ze zichtbaar schrok van het prijskaartje zei haar man ,,Dan timmer ik er toch eentje voor je.'' Damir Colic (42) was webdesigner en had nog nooit een laatje of een deurtje in elkaar gezet. Laat staan een hele kast getimmerd. Op gevoel ging hij aan het werk met spullen van de bouwmarkt. ,,Gewoon in de woonkamer met een handzaag en een hamer'', herinnert de in Kroatië geboren Delftenaar die inmiddels over een grote werkplaats aan de Schie beschikt en nooit meer achter een beeldscherm zit.



Die eerste kast bleek een plaatje. Hij maakte er meer die vervolgens, op Marktplaats, als warme broodjes over de toonbank gingen. Aanvankelijk werden de kasten, tafels en stoelen gewoon thuis in de woonkamer gefabriceerd, maar vanaf 2011 was dat niet meer te doen en werd het Delftse 'Handmade Interior' een serieus bedrijf. Damir Colic is een autodidact met gouden handen maar zelf denkt hij zijn succes te danken aan zijn vrouw. ,,Zíj is creatief. Zíj heeft er gevoel voor en zíj doet alles met de klanten. Anna zegt dat het niet waar is, maar ik denk dat zij veel beter is in het leggen van contacten dan ik. Ik ben toch een grote donkere Kroaat met een vreemd accent. Zij is een leuke vrouw die vlekkeloos Nederlands spreekt en direct begrijpt wat mensen zoeken. Dat werkt.''