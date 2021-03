Een iJsje bij Florencia en een egel bij Mascot als Pasen en Pinksteren op één dag vallen

Omdat jij nog te jong was heb ik je bij onze bezoekjes aan de beroemde ijssalon Florencia in de Torenstraat nooit verteld hoe oprichter Eduardo Talamini tijdens het ijs maken in 1964 om het leven kwam. Zijn mouw bleef hangen in de ijsmachine en toen hij die los probeerde te maken, bleef ook zijn das vastzitten. Eduardo overleed onderweg naar het ziekenhuis.



Die tragische geschiedenis vertelde zijn zoon Giovanni me, toen ik in de jaren tachtig in de Torenstraat was om een verhaal over de fameuze ijsmakerij te schrijven. Giovanni, die tot op hoge leeftijd het familiebedrijf grandioos voorzette, opgevolgd werd door de al net zo enthousiaste Adriana en haar dochters Gabriella en Mylena. Rachel, we zitten bijna iedere weekeinde te duimen dat we eindelijk, op het terras van Florencia, in de zon een lekker ijsje kunnen eten.