Een ijzige wind en 4 graden onder nul, toch blijft Caspar Zwart zitten op het Malieveld

Mijn Tuin Buurt neemt tuin bij Delftse molen onder handen: ‘Als er straks graan groeit, is de cirkel wel rond’

7 februari Wat nog niet zo heel lang geleden een levenloze grasstrook was, is inmiddels omgetoverd tot een kleurrijke molentuin in spe. Molen De Roos aan de Delftse Phoenixstraat is een attractie rijker. ,,In het voorjaar willen we ons eigen graan verbouwen.” We namen een kijkje voor de rubriek Mijn Tuin.