Een Indisch gekruide biografie van Wieteke van Dort

Het moet 30 jaar geleden zijn geweest dat kunstredacteur Hans Visser voor het Noordhollands Dagblad een interview deed met Wieteke van Dort, naar aanleiding van een tentoonstelling van haar schilderijen in theater De Veste in Alkmaar.



Visser raakte dermate geïnteresseerd in de familiegeschiedenis van de schilderende actrice, dat hij met haar afsprak een biografie te gaan maken. Pas toen Visser vorig jaar met pensioen ging, had hij de tijd om het project af te maken. ,,Ik had voor deze biografie al de nodige interviews gedaan. Die hebben jarenlang op de plank gelegen'', zegt hij. ,,Dat zijn achteraf heel waardevolle verslagen geworden, omdat veel ondervraagde mensen inmiddels niet meer leven.‘’



,,Door de komst van internet en de digitalisering van onder meer krantenarchieven heb ik het afgelopen jaar enorm veel aanvullende informatie kunnen vinden. Je staat versteld van wat je tegenkomt in Indonesische kranten als je de zoekterm 'Wieteke van Dort' intoetst. Zo kwam ik bij een uitgebreid verslag in een krant van het huwelijk van de moeder van Wieteke. Zij is in 1952 opnieuw getrouwd nadat haar man in oktober 1945 is geëxecuteerd.''