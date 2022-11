Een inkijkje in politiesituaties waar je normaal nooit inzicht in krijgt: ‘Hartslag van de straat’

Wouter Zaalberg volgde anderhalf jaar lang agenten tijdens hun werk. Met zijn fototentoonstelling ‘Hartslag van de Straat’ wil Zaalberg een beeld schetsen van de politie in de huidige tijd. Foto’s die je een inkijkje geven in situaties waar je normaal nooit inzicht in krijgt. ‘Ik zet niks in scène. Ik wil dat het echt is’, zegt hij er zelf over.