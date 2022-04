Een internationale stad van recht en vrede zonder een fatsoenlijk congrescentrum is een farce

Verouderde World Forum moet voor zo’n 100 miljoen op de schop: ‘Anders kunnen we niet verder’

Het World Forum in Den Haag, waar menig regeringsleider of ster wel eens een keer is geweest, moet op de schop. Het multifunctionele gebouw voor congressen, concerten en voorstellingen is namelijk verouderd. Het liefst ziet de exploitant dat er ook een uitbreiding komt. Kosten: tussen de 80 en 130 miljoen euro. ,,Wat minimaal moet gebeuren, is de renovatie. Anders kunnen we niet verder.’’

