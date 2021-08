Een jongen uit de Schilderswijk werd president-directeur van meer dan honderd vestigingen van de Gamma

In de crisisjaren 30 moest Henks vader stempelen en werd te werk gesteld bij de aanleg van het Zuiderpark. Henk was de jongste van drie broers. Hij had een gelukkige jeugd in de Ter Borchstraat in de Haagse Schilderswijk. Z’n oudste broer Aad, die in het eerste team van ADO en in het Nederlands Olympisch team voetbalde, was de held van de buurt. Ook z’n tweede broer, die marineofficier werd, had bravoure. Henk was wat stiller. Maar dat bleek slechts stilte voor de storm.