Een kerstdiner voor daklozen

,,Dit initiatief is ontstaan uit het feit dat ik rond ons bedrijf veel daklozen tegenkom", vertelt Ton de Jonge van de Bakkerswinkel. ,,Toen ik nadacht over de kerstdagen, kwam het idee om een diner te organiseren voor mensen in Den Haag die geen onderdak hebben en wel wat hulp kunnen gebruiken. Dat zijn er genoeg."