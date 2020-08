Een kijkje in de bunker van Seyss-Inquart, waar de sporen van WOII en Koude Oorlog door elkaar lopen

Geen crematori­um, maar mogelijk wel sauna of bierstube in nazibunker

23 oktober Een crematorium in de bunker van Seyss-Inquart is van de baan, maar een bierstube of sauna is er nog wel mogelijk. Stichting WO2 Sporen is bang dat het Rijksvastgoedbedrijf de bunker op de commerciële markt verkwanselt.