Een kijkje in het dagelijks leven van de Haagse kerkuilen

Groep de Mos wil lokagentes inzetten om fluiters en sissers op de bon te slingeren

18:57 Groep de Mos wil intimiderend gedrag op straat aanpakken door ‘lokagentes’ in te zetten. ,,Als het aan ons ligt, kom je in de hofstad niet langer meer weg met intimiderend gedrag zoals het irritant sissen of fluiten naar vrouwen op straat”, laat raadslid Nino Davituliani weten.