Een knuffelgedicht voor klein én groot in de stad

Het is alweer het zestiende muurgedicht van de Stichting ArchipelpoëZie. Gestaag werkt de Stichting aan een poëzieroute door de wijk. Dit keer wordt voor het eerst een kindergedicht aangebracht over een verloren knuffel in de tram. ,,Heel herkenbaar'', vinden Marco en Mohana, de bewoners van het pand, ,,maar met een dubbele betekenis.''



Mohana van den Kroonenberg is redacteur van BoekieBoekie, een literair tijdschrift voor en door kinderen. ,,Vooral kinderen hebben steeds minder zin om te lezen. Dat is jammer. We kijken naar kant-en-klare beelden op onze mobiel of iPad. Hierdoor verliezen we onze eigen verbeeldingskracht.''



Als je een boek leest, kun je je allerlei situaties voorstellen die je zelf vormgeeft in je hoofd, stelt Mohana. ,,Ik wilde daar iets mee doen en ging te rade bij de Stichting ArchipelpoëZie. Ze vonden het een prachtig idee.''

Wat bij Mohana en Marco vaststond, was dat er een kindergedicht op de zijgevel moest komen. ,,Langs ons huis op de hoek van de Koninginnegracht passeren dagelijks zoveel mensen. Jonge kinderen op weg naar school. Hopelijk gaan ze even - veilig - stilstaan en het gedicht lezen.''



Ze benaderden kinderboekschrijfster Lizette de Koning of zij het muurgedicht wilde schrijven, die zei meteen ja. ,,Logisch toch? Het is een enorme eer. Natuurlijk wilde ik dat doen.''



Al tien jaar werkt Lizette aan haar carrière als kinderboekenschrijfster. Ze begon met verhalen en werkt nu aan het derde deel van de serie 'Job en Keetje'. ,,Twee kinderen die allemaal grappige dingen verzinnen zoals schaatsen op sokken door de gang in de zomer. Ook herkenbaar.'' Rond het middaguur wordt het gedicht naar het ontwerp van designer Anne Ligtenberg op de muur aangebracht. Het kindergedicht krijgt een speciale lay-out, zodat ook iedereen met dyslexie het goed kan lezen.



Anne: ,,Er zit bijvoorbeeld meer wit tussen de regels. Dat helpt je beter te focussen, aangezien je ogen alle kanten op vliegen. Als je dyslectisch bent zoals ik kost lezen veel tijd. Het ergste vind ik dat je slecht op de hoogte blijft over wat er om je heen gebeurt, als je niet goed kunt lezen.''