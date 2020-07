Een lege en verlaten Pier, maar daar komt zaterdag verandering in: ‘De Pier is mijn derde kindje’

Dus het is eigenlijk meteen als vanouds?

,,Dat mag je wel zeggen. Alles is weer open. Ja, ook de horeca. De tijd is voorbij dat we ons noodgedwongen tot take away moesten beperken. Verder draait het Reuzenrad weer rond en ook het bungyjumpen is herontdekt. Gelukkig maar, want het was een lastige periode toen de hekken noodgedwongen dicht gingen. Ik bedoel: we hadden vijf jaar geknokt om van de Pier weer een hotspot te maken. Natuurlijk was het een goed moment om her en der een nieuwe indeling te maken en het houtwerk van een likje verf te voorzien, maar op een gegeven moment wil je weer gasten zien.”