Een leven lang met de muziek mee: Concertorganisator Robin Groenveld vindt zichzelf opnieuw uit

Hoe is het nu met?Hij noemt zichzelf muziekondernemer. Was manager van artiesten, bedacht muziekprogramma’s, organiseerde reünieconcerten. En nu is Robin Groenveld de bedenker van een expositie annex evenement waar oude Hollandse schilderijen tot leven komen. ,,Iets maken wat er nog niet was, dat is toch het leukste wat er is?’’ Wij gingen bij hem langs voor de rubriek Hoe Is Het Nu Met?