Een lokaal fonds als teken van solidariteit met stadgenoten zou een mooi gebaar zijn

In beide gevallen kwam het leven van stadgenoten compleet tot stilstand. Sommige mensen waren opeens dakloos; hadden alleen nog de kleren die zij op dat moment droegen. In beide gevallen was de hulpverlening meer dan indrukwekkend. Professioneel, maar altijd met een warm hart vingen mensen van politie, brandweer en gemeente deze radeloze mensen op.

De brandweer verdient een groot applaus voor de deskundige manier waarop er bij de catastrofes is gewerkt. In Scheveningen is een ramp afgewend en in het Laakkwartier zijn wederom heldendaden verricht. Dat er geen doden zijn gevallen bij deze heftige incidenten heeft alles te maken met het goede brandweerwerk. Maar na het reddingswerk begint voor de betrokken bewoners de moeizame weg van herstel naar een normaal leven. In een paar gevallen gaat het om lichamelijk herstel. Maar veel vaker moeten mensen weer een huis krijgen, dit inrichten en leren dat er een leven is na het incident.