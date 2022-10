‘Een man is als een parketvloer. Als je ‘m goed legt ken je d’r je leven lang over heen lopen’

ColumnHet is de perfecte locatie voor een vet Halloweenfeest: winkelcentrum In de Bogaard. Het wegkwijnende winkelcentrum aan de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk heeft zijn 60-jarig jubileum, volgend jaar, net niet gehaald. Althans, in de huidige vorm. De naam is inmiddels kortweg ‘Bogaard’. De voornaam is, naar ik aanneem, Humphrey.