Een manusje van alles

PGS/Vogel zit diep in zijn hart. ,,Wat wil je, mijn vader Joop was al lid sinds de oprichting in 1947 en ook mijn broers Ron, Rob, Fred en Eric hebben hier gespeeld. Ik werd lid in 1968. Was ik 18 jaar. We speelden toen nog in het Zuiderpark. Woonden in bij De Ooievaars, aan de kant waar nu HDV zit. Later zaten we aan de Genemuidenstraat, vlakbij het Zuiderpark. En nu alweer 20 jaar op Sportpark Ockenburgh.''



Zijn vrijwilligerswerk bij de groen-gele amateurclub begon met de computers op de club, een logisch uitvloeisel van zijn toenmalige werk als systeembeheerder in de ICT. ,,Vervolgens ging ik er steeds wat meer bij doen. Van oudsher zijn we geen grote vereniging, bij een club als deze is altijd wat te doen. Het komt regelmatig voor dat ik hier vier, vijf dagen per week ben. Soms zes.''



Wat daarbij opvalt: de diversiteit van de werkzaamheden die hij verricht. Tot zijn verantwoordelijkheden behoren onder andere ook het bestellen van de artikelen voor in de kantine en het in ontvangst nemen van die bestellingen. De bardiensten die Hans op de dinsdag- en de donderdagavond draait, vindt hij erg gezellig om te doen, maar het liefst is Van Alem in en rond het gebouw aan het klussen. Verven, vervangen van sloten en scharnieren; noem maar op.