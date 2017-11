'Een matpartij hoort erbij'

Video Verdachte agenten: zelden iemand gezien zo sterk als Mitch Henriquez

13 november Na maanden vertraging begon vandaag de inhoudelijke strafzaak tegen de twee agenten die betrokken waren bij de dood van Mitch Henriquez. 's Ochtends steggelden de advocaten van de nabestaanden met justitie onder meer over originele videobeelden van de arrestatie. Vanmiddag werd meer duidelijk over Mitch' provocerende gedrag en over het gebruikte geweld.