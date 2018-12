Een miljoen voor organisaties die mensen met schulden helpen

Directrice Sanne ten Bokkel Huinink maakte dat dinsdag bekend tijdens de Uit de Rode Cijfers-inspiratiebijeenkomst in het Leids Volkhuis. ,,Fonds 1818 heeft het afgelopen jaar, in het kader van het 200 jarig bestaan, verkend wat er in onze regio gebeurt om mensen uit de schulden te krijgen en te houden”, stelt ze. ,,Er zijn vijf onderwerpen waarvan wij denken dat ze kunnen helpen om de problemen op te lossen. Zoals het verbeteren van de samenwerking tussen alle betrokken partijen en het versterken van de vrijwilligersinzet.”



De regio beslaat Den Haag, Delft, Zoetermeer, Leiden en de Duin- & Bollenstreek en tussenliggende gemeenten. Vanaf 1 januari hoort daar ook Westland bij.



Organisaties die daarmee aan de slag willen, kunnen vanaf 14 januari 2019 een projectplan bij Fonds 1818 indienen. ,,Wij helpen ze graag op weg. Niet alleen met geld, maar ook met onze begeleiding, kennis en netwerk”, aldus de directrice.