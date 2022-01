Een minion, bloemkool of koning Arthur? Roland (61) maakt alles van ballonnen: ‘Gewoon durven’

Analyse Rita Verdonk is het gedroomde stemmenka­non, maar is ze ook loyaal?

Al die jaren draaide de partij om hem. Richard de Mos was en is de onbetwiste leider van Hart voor Den Haag. Maar met voormalig minister Rita Verdonk aan zijn zijde hoopt de lokale politicus een tweede stemmenkanon in huis gehaald te hebben. Alleen: is ze ook net zo loyaal als zijn huidige kompanen?

7 januari