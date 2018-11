Een mooi nieuw leven voor restmaterialen

Stofferen bleek zwaar werk te zijn. Degelijke meubelstoffen wegen wat. Grote lappen leer ook. Om ze over de rugleuning van een driezitter te trekken heb je behoorlijk wat spierkracht nodig. ,,En lengte'', zegt Martine van den Bosch (26) uit Delft, die merkte dat ze met haar 1.63 meter nét wat te kort kwam als ze een grote fauteuil van nieuwe bekleding moest voorzien. Desondanks vond ze het stofferen heerlijk werk. Het combineren van kleuren, de geur van het atelier aan de Delftse gracht waar ze werkt en het dagelijks bezig zijn met het maken van iets moois sprak haar allemaal aan. Toen ze op een dag na werktijd van een stukje leer achter de naaimachine een etui in elkaar zette, gebeurde er iets met Martine. ,,Het voelde fantastisch. Dit past écht bij me, besefte ik ineens.‘’



Als beginnend stoffeerder, nét vers van de stoffeerdersopleiding, had Martine alle medewerking gekregen van een oude rot in het vak. De Delftse stoffeerder Jos Rieken stond haar met raad en daad bij. Ze mocht niet alleen van zijn werkplaats aan het Achterom gebruik maken, maar ook van zijn gereedschappen en naaimachine. Nog veel belangrijker: ze mocht pakken wat ze maar wilde uit zijn voorraad restmateriaal. Rieken stoffeert kleine, maar ook hele grote projecten. Na het maken van onder meer banken voor de openbare bieb van Delft en het hoofdkantoor van KPN in Den Haag bleven er stukken leer over. Te weinig voor een stoelzitting, maar ruim voldoende voor een tas.