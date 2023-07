Een nieuw conferentieoord én Navo-top in Den Haag? ‘Absoluut. En klaar voor 2025!’

Column Die pessimis­ten die waarschu­wen voor afgesloten wegen en verkeersop­stop­pin­gen? Daar lachen we om

Natuurlijk moet die NAVO-top in 2025 naar ons toe komen! Als je alleen al ziet hoe eensgezind de verschillende partijen in de stadspolitiek daarvoor pleiten, geeft het vertrouwen dat we tegen die tijd ook wel een nieuw college hebben.