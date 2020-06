Eén nieuw sterfgeval in Den Haag: Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij

Geen nieuwe kamers erbij in Den Haag in afwachting van nieuw beleid

7:02 Den Haag verbiedt niet alleen in kwetsbare wijken, maar in de hele stad het realiseren van nieuwe kamers in bestaande woningen voor bijvoorbeeld studenten of arbeidsmigranten. Deze maatregel zal gelden tot er nieuw beleid is. De wethouder gaat daarmee aan de slag.