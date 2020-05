Eén nieuw sterfgeval in Den Haag: Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij

Dagelijks praten we u bij over de huidige stand van zaken in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven op straat er uit? Dit is de update van maandag 25 mei.

• In de afgelopen 24 uur is in Den Haag één patiënt met corona in het ziekenhuis opgenomen. In de omliggende gemeentes kwamen er geen ziekenhuisopnames bij. Dat meldt de RIVM vandaag. Zie het overzicht hieronder:

Ziekenhuisopnames (tot en met 25 mei) • Den Haag 309

• Rijswijk 34

• Wassenaar 8

• Voorschoten 9

• Leidschendam-Voorburg 20

• Delft 38

• Pijnacker-Nootdorp 23

• Zoetermeer 50

• Westland 58

• Midden-Delfland 4

• In Den Haag werd de afgelopen 24 uur één nieuw sterfgeval gemeld. In de andere omliggende gemeentes bleef het aantal doden gelijk. Het aantal doden in regio Den Haag is hiermee gestegen naar 338.Hieronder het overzicht:

Overleden patiënten (tot en met 25 mei)

• Den Haag 212

• Rijswijk 22

• Wassenaar 12

• Voorschoten 10

• Leidschendam-Voorburg 14

• Delft 12

• Pijnacker-Nootdorp 15

• Zoetermeer 12

• Westland 29

• Midden-Delfland 0

• De horeca in Den Haag krijgt al veel reserveringen binnen van bezoekers die graag vanaf tweede pinksterdag komen borrelen op het terras of binnen. ,,Het gaat heel hard’’, zegt Maarten Hinloopen, eigenaar van een reeks café-restaurants aan de Grote Markt. ,,Bedrijfsborrels, vriendengroepjes, mensen die graag hun uitgestelde verjaardag willen gaan vieren: het lijkt erop dat de mensen - net als wijzelf – haast niet meer kunnen wachten tot ze eindelijke weer naar het restaurant of café kunnen.” Lees het verhaal hier!

• De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen blikken vandaag vooruit naar het pinksterweekeinde. Ook zullen zij de gang van zaken tijdens de drukke Hemelvaartsdag bespreken, aldus een woordvoerster van het beraad. Naar verwachting gaan zij geen uniforme regels afspreken om te grote drukte op sommige plaatsen in het land te bestrijden.