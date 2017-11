Een nieuwe Haagse lekkernij: De Hopjes Mik

Haagse Hopjes liefhebbers opgelet! Meesterbakker Roodenrijs heeft een nieuw Haags lekkernij op de markt gebracht: Hopjes Mik. Een mals brood gemaakt gevuld met amandelspijs met koffie-caramelsmaak en rozijntjes. Over het brood is een laagje caramelfondant gegoten met een handje Haagse Hopjes gruis als topping. Lekker voor bij de koffie of als tussendoortje. Eetsmakelijk!