Eén nieuwe ziekenhuisopname, geen nieuwe sterfgevallen: Lees het laatste coronanieuws bij

Dagelijks praten we u bij over de huidige stand van zaken in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van zaterdag 13 juni.

• In de afgelopen 24 uur is er 1 nieuwe ziekenhuisopname in Den Haag gemeld. Landelijk werden er de afgelopen 24 uur 9 coronapatiënten opgenomen.

Ziekenhuisopnames (tot en met 13 juni) Den Haag 332 Rijswijk 36 Wassenaar 9 Voorschoten 9 Leidschendam-Voorburg 20 Delft 38 Pijnacker-Nootdorp 24 Zoetermeer 51 Westland 57 Midden-Delfland 4

• In de afgelopen 24 uur zijn er geen personen in de regio overleden aan corona. Landelijk vielen er in de afgelopen 24 uur 4 doden.

Overleden patiënten (tot en met 13 juni) Den Haag 234 Rijswijk 22 Wassenaar 12 Voorschoten 11 Leidschendam-Voorburg 15 Delft 12 Pijnacker-Nootdorp 16 Zoetermeer 13 Westland 30 Midden-Delfland 0

• De ‘nieuwe’ patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Omdat sinds 1 juni iedereen met klachten zich kan laten testen, worden er meer nieuwe besmettingen ontdekt. Toch is het aannemelijk, stelt het RIVM, dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden.

• Wie voor vanavond nog geen plannen had: vanuit Madurodam wordt digitaal gefeest voor het Rode Kruis. Online platform The Cloud Rave en biermerk Bud zijn de initiatiefnemers. Het feest is via een livestream te volgen. Digitale bezoekers worden opgeroepen om te doneren aan het Rode Kruis. Bud verdubbelt de donaties. Het initiatief is ontstaan vanuit het idee om in tijden van corona mensen virtueel bij elkaar te blijven brengen en er samen een feestje van te maken. De livestream is van 18.30 tot 00.00 uur te volgen via het online platform van The Cloud Rave.