Eén nieuwe ziekenhuisopname, geen nieuwe sterfgevallen: Lees het laatste coronanieuws bij

Dagelijks praten we u bij over de huidige stand van zaken in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van vrijdag 12 juni.

• In de afgelopen 24 uur is er één ziekenhuisopname in Den Haag gemeld. Landelijk werden er de afgelopen 24 uur drie coronapatiënten opgenomen.

Ziekenhuisopnames (tot en met 12 juni) Den Haag 331

Rijswijk 36

Wassenaar 9

Voorschoten 9

Leidschendam-Voorburg 20

Delft 38

Pijnacker-Nootdorp 24

Zoetermeer 51

Westland 57

Midden-Delfland 4

• In de afgelopen 24 uur zijn er geen personen in de regio overleden aan corona. Landelijk vielen er in de afgelopen 24 uur negen doden.

Overleden patiënten (tot en met 12 juni) Den Haag 234

Rijswijk 22

Wassenaar 12

Voorschoten 11

Leidschendam-Voorburg 15

Delft 12

Pijnacker-Nootdorp 16

Zoetermeer 13

Westland 30

Midden-Delfland 0

• De ‘nieuwe’ patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Omdat sinds 1 juni iedereen met klachten zich kan laten testen, worden er meer nieuwe besmettingen ontdekt. Toch is het aannemelijk, stelt het RIVM, dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden.

• Om financieel gezond te worden, schrapt Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW) zestig banen, vooral op het hoofdkantoor. Zorgpersoneel wordt ‘koste wat kost’ ontzien, zegt de nieuwe bestuursvoorzitter Jack Thiadens. In lege kamers wil HWW herstellende ziekenhuispatiënten gaan verzorgen, voor extra inkomsten. Ook is er overleg met de gemeente over tijdelijke huisvesting voor daklozen.

• Door de coronauitbraak zijn de Special Olympics voor sporters met een beperking afgeblazen. Om dit toch niet helemaal in stilte voorbij te laten gaan is er vanavond een online openingsfeest dat vanuit het ADO-stadion wordt uitgezonden. Organisator Unified Moves krijgt daarbij medewerking van onder anderen Nathan Rutjes, Bas Tietema en Toine van Peperstraten.

• Een groot deel van de coronapatiënten die thuis hebben gezeten, heeft bijna drie maanden na de eerste symptomen van het virus nog ernstige klachten. Ruim 9 op de 10 patiënten geven zelfs aan problemen te hebben met simpele dagelijkse activiteiten. Dat melden het Longfonds en kenniscentrum CIRO na een peiling onder 1622 mensen met klachten na corona.