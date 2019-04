Een ode aan de Franse bulldogs en hun baasjes in Avonturia

1 april 1 April, kikker in je bil, maar we laten ons niet zomaar voor de gek houden!

11:19 Dagelijks stroomt de mailbox van AD Haagsche Courant vol met persberichten. Die zijn vaak serieus van aard, maar afgelopen week waren we op de redactie extra alert. Gaat het om een nieuwsbericht of wordt er een grap uitgehaald? We hebben de leukste grappen die we tegenkwamen in de regio op een rijtje gezet.