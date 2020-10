Een ode aan de padang-keuken: ‘Heerlijk zo’n puur nieuw eethuisje erbij’

Haags poppodium en theater willen koste wat kost doorgaan: ‘Dan is het maar voor dertig man’

14 oktober Financieel kan het niet of nauwelijks uit, maar een theater of een poppodium is meer dan een koekjesfabriek. En dus blijft het Paard concerten houden en het Nationale Theater voorstellingen geven in Theater aan het Spui. ,,We willen wel een beetje hoop blijven bieden. Hoe krakkemikkig ook.”