Een ongedwongen sfeer, maar brave keuken bij Kaai 13: ‘Het eten meer moeten prikkelen’

Ondernemers en bewoners balen behoorlijk van de killere nieuwe ledverlichting op de Dunne Bierkade. Geef ze ongelijk in een straat die als Avenue Culinaire juist moet verleiden. Gelukkig is er binnen in de horecapanden nog volop warmte en gezelligheid te beleven. Op nummer 35 wordt bovendien hard getimmerd aan alweer een nieuw restaurant (Ethica) en het restaurant Kaai 13, u raadt al op welk nummer, is enkele maanden geleden ook opengegaan. Daar hebben we onze pijlen vandaag op gericht.



De menukaart speelt in op meerdere momenten van de dag. Er kan worden geluncht, geborreld en gedineerd. De serre is af te huren voor private dining en zakendiners. Vanaf een terras aan het water kan de levendigheid van dit stadsdeel worden opgesnoven en ook Pathé aan het Spui prikt een vorkje mee: er is een menu met bon voor de bios.