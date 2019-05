Eén ooievaar maakt nog geen zomer

In de Zeeheldenbuurt, waar vroeger brasserie Le Breton zat, pak je nu een tafeltje bij La Cigogne, ofwel De Ooievaar. De liefde bracht onze gastheer van Zuid-Frankrijk naar Den Haag. Hij werkte eerst in een hotel en besloot vervolgens zijn thuisland trouw te blijven via het uitbaten van een Frans georiënteerd restaurant. Het culinaire avontuur begon een half jaar geleden.



Sfeer en interieur zijn hier niet gemakkelijk te omschrijven. We houden het op een eclectische stijl, ontsproten uit horecameubels en aankopen in de woonwinkel. Er zijn houten tafels, een stoelenmix, bankjes met okerkleurige stof, verse bloemen, een dodelijk saaie tegelvloer, gordijnen en brandblusser in het zicht van de gasten. Op de achtergrond zingt jongensband Les Poppys. De Franse bistrosfeer moet je hier vooral fantaseren.



We zitten er met een handjevol gasten en hopen dat de keuken meer eigenheid heeft op culinair niveau. Van gastronomisch Frankrijk mogen we wat verwachten, maar dat geeft geen garantie en kan zelfs ronduit slecht zijn, zo leert de ervaring.



Wat opvalt is de aardige jonge gastheer die vlot menukaarten brengt, evenals een goed glas witte wijn uit de Languedoc en een 'menu gourmand' aanbiedt. Veel klassiekers zien we daar niet op, maar het is voldoende voor een portie chauvinisme.