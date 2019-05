Een ouderwetse huisarts die naar de mens keek die voor hem zat

Smash maakte van de doktersnachtdienst een professionele organisatie die bij nacht en ontij zieken in Den Haag, Rijswijk, Leidschendam, Voorburg, Wassenaar en Voorschoten thuis bezoekt. Smash werd een lichtend voorbeeld voor de rest van Nederland.



Martien was een boerenzoon die, opgegroeid in het Groningse Blijham, wist van aanpakken. Hij geloofde in samenwerking. Met die gedachte hervormde hij niet alleen de nachtdienst maar ook zijn eigen praktijk, die in 1982 met locaties op de Haagse Muldersgaarde en de Louis Davidsstraat in Loosduinen begon.



Martien was een ouderwetse huisarts die de tijd nam voor zijn patiënten die op hun beurt de wat langere wachttijden voor lief namen. Hij was niet slechts in het medische probleem geïnteresseerd, maar in de gehele mens die in de spreekkamer tegenover hem zat. Dankzij een geheugen als een olifant kon hij een patiënt in een groter kader plaatsen, waarin familie en werk ook een belangrijke rol spelen.