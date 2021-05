Een pak slaag, als souvenir uit Den Haag. Klappies voor de wappies.

Stan Zwinkels doet zijn oud-ploeggeno­ten bij Quintus pijn: ‘Geen moment spijt’

10 mei Stan Zwinkels stapte onlangs over van Quintus naar landskampioen Aalsmeer. Zaterdag was hij met zijn nieuwe club even terug op vertrouwde bodem in Kwintsheul voor het duel in de HandbalNL League. Met de 28-31 overwinning troefde hij zijn voormalige ploeggenoten af.